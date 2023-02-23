Российские космонавты на борту МКС поздравили россиян с Днем защитника Отечества

Фото: Роскосмос

Космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина с борта МКС поздравили мужчин с Днем защитника Отечества. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации «Роскосмос» в четверг, 23 февраля.

— Круглосуточно сотни тысяч россиян несут службу, иногда с риском для жизни, чтобы мы могли спокойно жить и работать. Мы бесконечно гордимся вами, вашей отвагой, самоотверженностью, уверенностью и силой! — сказал Прокопьев.

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Кикина в свою очередь пожелала военнослужащим РФ крепкого здоровья, счастья, успехов и исполнения всех желаний, передает Telegram-канал «Госкорпорация «Роскосмос».

С Днем защитника Отчества поздравил россиян и глава государства Владимир Путин. Он отметил, что этот день является всенародным праздником, который символизирует героическую историю армии и флота Российской Федерации, нерушимую связь всех поколений защитников родины. Путин подчеркнул, что в этом празднике воплощается глубокая признательность всем, кто сражался с врагом за родину и свой народ.