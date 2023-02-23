Движение транспорта временно перекроют из-за фейерверков в Зеленограде

Фото: mos.ru / Максим Денисов

Москва, Зеленоград, Каштановая аллея Карта всех событий

Движение транспорта временно перекроют на одном участке в Зеленограде. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в четверг, 23 февраля.

Уточняется, что в этот день с 21:00 до 21:15 будет перекрыто движение от Каштановой аллеи до Центрального проспекта. Изменения связаны с проведением пуска фейерверков, пишет Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

До этого сообщалось, что в связи с проведением строительных работ в районе 14-го километра МКАД временно перекроют движение транспорта. Ограничения будут действовать 26 февраля с 02:00 до 02:20 и с 03:40 до 04:00 на участке внутренней стороны московской трассы.

До этого стало известно, что одна полоса на участках улицы Косыгина в период с 17 февраля до 31 августа будет недоступна для проезда. Решение об ограничении движения связано с проведением работ по благоустройству территории.

С 23 по 25 февраля водители смогут бесплатно парковаться на всех улицах Москвы. При этом парковки со шлагбаумом останутся платными