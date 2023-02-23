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Приметы и советы

Водителям напомнили о бесплатной парковке на всех улицах столицы до 25 февраля

Лейла Алиева
Город
Водителям напомнили о бесплатной парковке на всех улицах столицы до 25 февраля
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Водители смогут бесплатно парковаться с 23 по 25 февраля на всех улицах Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

— 26 февраля парковки будут работать по тарифу воскресенья — бесплатно везде, кроме улиц с тарифами 380 и 450 рублей в час, — говорится в сообщении.

При этом парковки со шлагбаумом останутся платными в эти дни, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы сообщили, что парковка со шлагбаумом у станции метро «Борисово» возобновила свою работу после переобустройства с 7 февраля.

Также перехватывающая парковка № 9226 у метро «Домодедовская» откроется после переобустройства 17 февраля.

Главный эксперт Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей транспортных средств Александр Лыткин пояснил, почему многие водители нарушают правила парковки. Он отметил, что это вопрос водительской этики, однако не все так однозначно.

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