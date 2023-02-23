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Wirtualna Polska: Польша провела секретную операцию по разминированию на Украине

Лейла Алиева
В мире
Wirtualna Polska: Польша провела секретную операцию по разминированию на Украине
Фото: Unsplash

Польские власти отправили на Украину отряд полицейских для разминирования территории. Об этом в четверг, 23 февраля, сообщает Wirtualna Polska.

— Миссия началась после того, как украинцы в прошлом году обратились к странам — членам Объединения антитеррористических подразделений ЕС (ATLAS) с просьбой направить саперов. Однако согласилась только Польша, — отмечается в материале.

Глава МВД Польши Мариуш Каминский поручил создать гуманитарную группу полиции из 98 офицеров отдельных контртеррористических подразделений. Также на Украину отправили фельдшеров и членов боевых групп для охраны.

Секретная операция продлилась примерно пять месяцев и не разглашалась, чтобы Россия не восприняла данный шаг как провокацию, передает WP.

Недавно президент Польши Анджей Дуда заявил, что западные страны должны передать украинским войскам истребители, если киевские власти в них нуждаются. Он добавил, что у Варшавы есть советские истребители МиГ-29, для полета на которых украинским пилотам не нужно проходить дополнительную подготовку, однако поставки западных самолетов ВСУ в данный момент находятся под вопросом.

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