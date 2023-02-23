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Открытые кулинарные мастер-классы пройдут на фестивале «Московская Масленица»

Александр Афонин
Город
Открытые кулинарные мастер-классы пройдут на фестивале «Московская Масленица»
Фото: Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»
Москва, Сухонская улица Карта всех событий

Гости фестиваля «Московская Масленица» могут посетить кулинарные битвы шефов, где они узнают о приготовлении различных блюд. Об этом сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны» в четверг, 23 февраля.

— Неповторимые кулинарные битвы шефов проходят в дни фестиваля «Московская Масленица» на площадках в округах. На сцене два повара получают одинаковый набор продуктов, ну а дальше каждый действует по своему плану, — говорится в сообщении.

Фото: Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»
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Фото: Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»
Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»
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Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

Так, 23 февраля москвичи смогут увидеть кулинарные битвы на Сухонской улице. Там повара приготовят гороховый суп с беконом и зеленью, а также вариант с копченостями.

При этом 24 февраля мероприятие перенесется на площадку на Бульваре Дмитрия Донского, где главной темой станут блины. Сперва повара приготовят блюдо с жареными креветками и чесночным соусом, после чего начинкой станет курица.

Наконец, 25 февраля кулинарные битвы пройдут в Бульварной зоне 16-го микрорайона Крюкова в Зеленограде. Там москвичей ожидает приготовление блинов по-дворянски с потрошками, а также с начинкой из языка и пикантным соусом.

Помимо этого, в рамках фестиваля «Московская Масленица» жителям и гостям столицы будет предложен широкий выбор мероприятий. На улицах Городецкой и Ключевой всех желающих научат готовить блины по рецептам народов России, а также шоколадные блины с корицей и гвоздикой.

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