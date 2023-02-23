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Украинские СМИ сообщили о мощном взрыве в Киеве

Лейла Алиева

Сюжет: 

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Украинские СМИ сообщили о мощном взрыве в Киеве
Фото: shutterstock

Мощный взрыв прогремел в Киеве. Об этом сообщают местные СМИ в четверг, 23 февраля.

— Пишут о взрывах в Киеве, — говорится в сообщении.

Согласно предварительной информации, в городе работает противовоздушная оборона, передает РИА Новости.

15 февраля в Киевской области сработала система противовоздушной обороны. В свою очередь украинский телеканал «Прямой» сообщил, что в небе над областью был замечен воздушный шар с угловыми отражателями, после чего была объявлена тревога.

10 февраля воздушная тревога также была объявлена по всей территории Украины. В тот же день начальник военной администрации Хмельницкой области Украины Сергей Гамалий рассказал, что в Шепетовском районе региона оказался поврежденным объект критической инфраструктуры.

Удары по объектам инфраструктуры Украины наносятся с 10 октября прошлого года. В этот же день президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами российского Совета безопасности. Собрание состоялось спустя два дня после взрыва на Крымском мосту.

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