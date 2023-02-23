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Верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию РФС на отстранение от международных турниров

Евгений Жуков
Спорт
Верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию РФС на отстранение от международных турниров
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию Российского футбольного союза (РФС) на отстранение от международных турниров российских клубов и сборных команд. Об этом стало известно в субботу, 23 февраля.

Швейцарская сторона заявила, что апелляция была подана несвоевременно, в связи с чем она не может быть рассмотрена. По регламенту суда на подачу заявления РФС имел 30 календарных дней, однако союз не уложился в отведенные сроки. По этой причине Федеральный верховный суд Швейцарии не удовлетворил заявление России, передает ТАСС.

28 февраля прошлого года стало известно, что Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций приняли решение об отстранении всех российских футбольных клубов и сборных от участия в соревнованиях.

Недавно Спортивный арбитражный суд сообщил, что такое решение объясняется необходимостью обеспечить безопасность соревнований. «Вечерняя Москва» разбиралась, с чем на самом деле связано отстранение российских футболистов, могут ли их восстановить в правах и что для этого должно произойти.

Футбол Швейцария РФС Россия
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