В Молдавии не считают, что инциденты в Приднестровье носят военный характер

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Инциденты, которые иногда происходят в зоне безопасности в Приднестровье и Молдавии, не носят военного характера. Об этом сообщил в четверг, 23 февраля, сопредседатель Объединенной контрольной комиссии от Кишинева Александр Фленкя.

В мае 2022 года в непризнанной Приднестровской Молдавской республике случилось несколько терактов — в здании министерства госбезопасности в Тирасполе, около воинской части в селе Парканы, на вышке радиотелецентра рядом с поселком Маяк, в военкомате в Тирасполе. В регионе вводили «красный» уровень террористической опасности. В конце мая его снизили до «желтого», который продлевается каждые 15 дней.

— Инциденты, которые регистрируются в зоне безопасности, не носят военного характера. Политические представители Кишинева и Тирасполя по переговорам даже в условиях сегодняшней ситуации на Украине способны встречаться и разговаривать друг с другом, — заявил Фленкя в эфире кишиневского интернет-канала Rlive.

Он считает, что нынешнюю миротворческую миссию необходимо заменить на гражданских наблюдателей, «потому что она давно уже выполнила свои задачи по сохранению стабильности в регионе».

Украина активизировала подготовку к вторжению в Приднестровскую Молдавскую республику. Об этом 23 февраля сообщило Министерство обороны России.

23 февраля в Минобороны России сообщили, что Киев в ближайшее время рассчитывает осуществить провокацию, которая направлена против Приднестровья. Ее подготовят подразделения ВСУ с привлечением запрещенного в РФ националистического формирования «Азов».