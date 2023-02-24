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Пожар в бытовках на территории клуба «Ночные волки» потушили

Юлия Курганова
Происшествия
Пожар в бытовках на территории клуба «Ночные волки» потушили
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Москва, улица Нижние Мнёвники, 110 Карта всех событий

Спасатели ликвидировали пожар в бытовках на территории клуба «Ночные волки». Об этом в пятницу, 24 февраля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах города.

По предварительным данным, никто не пострадал. Клуб «Ночные волки» расположен на улице Нижние Мневники, 110.

Возгорание на территории клуба произошло вечером 23 февраля. Там загорелись четыре двухъярусные бытовки. Был присвоен первый ранг пожара. Площадь возгорания составляла 40 квадратных метров.

Вечером 23 февраля произошло возгорание в гаражном кооперативе на северо-востоке Москвы. Там загорелся металлический ангар, который был определен под демонтаж. Специалистам удалось потушить возгорание.

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