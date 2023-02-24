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Кулинарные и творческие мастер-классы пройдут на площадках фестиваля «Московская Масленица»

Евгений Жуков
Город
Кулинарные и творческие мастер-классы пройдут на площадках фестиваля «Московская Масленица»
Фото: Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

Жителям столицы рассказали, как будут проходить кулинарные и творческие мастер-классы на площадках фестиваля «Московская Масленица» во время праздников. Об этом сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны» в пятницу, 24 февраля.

Так, на фестивальных площадках в Парке Горького, на бульваре Дмитрия Донского и пересечении улиц Соколово-Мещерской и Юровской в период с 24 по 26 февраля будут проходить мастер-классы по приготовлению блинов из гречневой муки, которые подадут с настоящей сгущенкой.

Посетители также смогут примерить на себе профессию настоящего гончара и сделать оригинальные игрушки из глины.

Помимо этого, москвичи смогут познакомиться с мастерской народных музыкальных инструментов на Ореховом бульваре. В упомянутые даты в 12:00 здесь пройдет мастер-класс по декору необычных музыкальных инструментов, например, дудочки в стиле федоскинской миниатюры или трещотки с жар-птицами.

В Парке Горького ждут всех, кому интересна мозаика и оформленные ею предметы. Гости узнают, как украсить мозаикой подставки под стаканы, а также смогут выложить узор на подносе в стилизации крымских остановок.

Фото: Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»
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Фото: Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»
Фото: Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»
2/3
Фото: Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»
Фото: Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»
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Фото: Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

До этого стало известно, что гости фестиваля «Московская Масленица» могут посетить кулинарные битвы шефов, где они узнают о приготовлении различных блюд.

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