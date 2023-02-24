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Приметы и советы

На станции метро «Бауманская» 27 февраля начнется ремонт эскалатора

Никита Худяков
Город
На станции метро «Бауманская» 27 февраля начнется ремонт эскалатора
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

На станции московского метро «Бауманская» Арбатско-Покровской линии 27 февраля начнется ремонт эскалатора. Об этом в пятницу, 24 февраля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— В утренние часы пик возможны ситуативные ограничения входа на станцию в связи с уменьшением пропускной способности вестибюля. Просим пассажиров по возможности пользоваться наземным транспортом или смещать время поездки с часа пик, — говорится в сообщении.

Уточняется, что информация о ремонтных работах на станциях метрополитена доступна на официальном сайте и в мобильном приложении «Метро Москвы», передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

На данный момент продолжается активная работа по обустройству тоннеля на закрытом участке Замоскворецкой линии метро от станции «Царицыно» до «Кантемировской». Специалисты, как уточняется, ведут работы в круглосуточном режиме.

Для горожан на закрытом участке курсируют бесплатные автобусы КМ. Зачем нужен ремонт и какими маршрутами пользоваться столичным жителям в период закрытия участка — в материале «Вечерней Москвы».

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