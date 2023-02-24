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Министр обороны Польши заявил, что польские Leopard 2 уже находятся на Украине

Никита Худяков
В мире
Министр обороны Польши заявил, что польские Leopard 2 уже находятся на Украине
Фото: shutterstock

Польские танки Leopard 2 уже находятся на территории Украины. Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак в пятницу, 24 февраля.

— Сегодня польские (танки — прим. «ВМ») Leopard уже попали на Украину, — цитирует Блащака ТАСС.

13 февраля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пообещал поставить на Украину дополнительные 74 танка. К оправке готовились 60 модернизированных Т-72 и PT-91 Twardy, а также 14 экземпляров Leopard.

Также Блащак заявил, что основная военная техника прибудет уже в середине марта. При этом он напомнил, что украинские танкисты в настоящее время обучаются на территории Польши. Помимо этого, министр заявил о присоединении к танковой коалиции новых членов. Так, Германия формирует коалицию стран, которые располагают танками Leopard 2А6, а Польша — Leopard 2А4.

Глава комитета бундестага по внешней политике Михаэль Рот призвал ЕС создать панъевропейскую модель танка, которая будет объединять в себе черты немецкого Leopard 2 и французского Leclerc, чтобы поставлять ее на Украину.

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