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Германия дополнительно отправит четыре танка Leopard 2 на Украину

Евгений Жуков

Сюжет: 

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В мире
Германия дополнительно отправит четыре танка Leopard 2 на Украину
Фото: Pixabay

Военно-политическое руководство Германии приняло решение о дополнительной поставке четырех танков Leopard 2 A6, помимо уже заявленной военной помощи. Об этом в пятницу, 24 февраля, сообщили в пресс-службе Минобороны ФРГ.

— Министр обороны Борис Писториус принял решение отдать Украине еще четыре танка Leopard 2 A6 из состава бундесвера, — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Twitter-аккаунте оборонного ведомства Германии.

Таким образом, общее количество поставляемых танков названной модели достигнет 18 единиц. Суммарно с поставками из других стран «танкового альянса» общее количество Leopard 2 A6 составит три десятка боевой техники, что, в свою очередь, будет соответствовать одному танковому батальону.

До этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава передала украинской стороне первую партию из четырех танков Leopard 2А4 в рамках военной поддержки Киева. Политик добавил, что в скором времени будет поставлена и остальная часть заявленной со стороны Польши помощи.

Что известно о танках Leopard 2, чем они уступают российским аналогам и как их появление повлияет на ход специальной военной операции — в материале «Вечерней Москвы».

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