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WSJ: Макрон и Шольц призывали Зеленского начать переговоры с Россией

Евгений Жуков
В мире
WSJ: Макрон и Шольц призывали Зеленского начать переговоры с Россией
Фото: president.gov.ua

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон призывали своего украинского коллегу Владимира Зеленского начать переговоры с Москвой во время своей встречи в Париже. Об этом в пятницу, 24 февраля, сообщила газета Wall Street Journal, ссылаясь на информированные источники.

— Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц заявляли украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что ему нужно начать мирные переговоры с Москвой, когда три этих лидера встречались в Париже чуть раньше в этом месяце, — говорится в материале.

Встреча лидеров трех государств состоялась 9 февраля. Президента Украины тогда встретил глава Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню.

По словам главы Пентагона Ллойда Остина, конфликт на Украине, скорее всего, закончится путем проведения переговоров. При этом он добавил, что Вашингтон будет продолжать оказывать разностороннюю поддержку Киеву.

Однако, по мнению замминистра иностранных дел России Михаила Галузина, переговоры, касающиеся украинского кризиса, могут состояться только в том случае, если западные государства и киевские власти сложат оружие и прекратят обстрелы российских городов.

Эммануэль Макрон Владимир Зеленский Переговоры Олаф Шольц
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