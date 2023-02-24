Times: Западные чиновники признали, что ВСУ могут покинуть Артемовск

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Западные и украинские чиновники признали, что Вооруженным силам Украины, возможно, придется покинуть город Артемовск. Об этом сообщило издание Times.

— Западные и украинские должностные лица, осознавая, что защитники города, возможно, будут окружены и останутся без путей снабжения, недавно признали, что может произойти вывод войск, и снизили стратегическую ценность Артемовска, — сказано в статье.

Но, по мнению украинских военных, вывод ВСУ может им дорого обойтись.

— Уйти отсюда значило бы потерять позиции. Российские силы перегруппируются, подтянут больше ресурсов и выдвинутся, чтобы атаковать нас, — высказался один из украинских капитанов.

Российские военные освободили село Берховка под Артемовском. Об этом 24 февраля сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

17 февраля Пригожин сообщил, что подразделения ЧВК «Вагнер» взяли под контроль населенный пункт Парасковиевка, расположенный в Донецкой народной республике.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ не планируют защищать Артемовск любой ценой и до последнего военнослужащего, так как это не очень большой город.