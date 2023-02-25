Названы знаки зодиака, которые могут снова сойтись с бывшими в 2023 году

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Астролог Елена Соболева назвала представителей зодиакального круга, которые в этом году снова могут вернуться к своим экс-возлюбленным. Они надеются, что за определенный период времени человек действительно может измениться, поэтому без раздумий бросаются в омут с головой и дают второй шанс избраннику.

Нынешний год будет насыщенным в планах любовных отношений у Близнецов. Астролог рассказала, что они до середины лета 2023 года будут, скорее всего, одни. Близнецы захотят немного отдохнуть от «качелей» на личном фронте. Не исключено, что некоторые попытаются отыскать новые для себя пути. А вот в июле Близнецы могут совершенно случайно встретить свою бывшую любовь, и уж тогда былые чувства снова оживут. Представителям данного знака характерна некая двойственность, поэтому неудивительно, что они опять захотят испытать чувства, оставшиеся в прошлом. Если наладить со своим партнером честную коммуникацию, то есть большая вероятность, что на этот раз союз действительно будет крепким.

С 23 июля по 3 сентября 2023 года в знаке Львов будет находиться ретроградная Венера. Именно под влиянием этой планеты они захотят вернуть чувства, оставшиеся в прошлом. Перед тем как вернуть бывшего партнера, представители данного созвездия все хорошо проанализируют, взвесив все за и против. И только тогда Львы смогут понять, что страсть никуда не исчезла и для полного счастья им не хватает второй половинки.

Представители этого знака часто в своих партнерах видят себя, поэтому неудивительно, что они не могут их так просто отпустить и при любом удобном случае пытаются вернуть обратно. К тому же в последнее время Львы все чаще стремятся к тому, чтобы наладить в своей жизни стабильность и баланс. А долгосрочные отношения — это как раз то, чего так не хватало знаку зодиака, сообщается на портале Rsute.

Многие астрологи уверены, что парад планет влияет на судьбы человечества. «Вечерняя Москва» узнала, как это явление может сказаться на нас. В судьбах людей сконцентрированная энергия планет проявляется по-разному.