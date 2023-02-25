Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Названы знаки зодиака, которые могут снова сойтись с бывшими в 2023 году

Юлия Курганова
Общество
Названы знаки зодиака, которые могут снова сойтись с бывшими в 2023 году
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Астролог Елена Соболева назвала представителей зодиакального круга, которые в этом году снова могут вернуться к своим экс-возлюбленным. Они надеются, что за определенный период времени человек действительно может измениться, поэтому без раздумий бросаются в омут с головой и дают второй шанс избраннику.

Нынешний год будет насыщенным в планах любовных отношений у Близнецов. Астролог рассказала, что они до середины лета 2023 года будут, скорее всего, одни. Близнецы захотят немного отдохнуть от «качелей» на личном фронте. Не исключено, что некоторые попытаются отыскать новые для себя пути. А вот в июле Близнецы могут совершенно случайно встретить свою бывшую любовь, и уж тогда былые чувства снова оживут. Представителям данного знака характерна некая двойственность, поэтому неудивительно, что они опять захотят испытать чувства, оставшиеся в прошлом. Если наладить со своим партнером честную коммуникацию, то есть большая вероятность, что на этот раз союз действительно будет крепким.

С 23 июля по 3 сентября 2023 года в знаке Львов будет находиться ретроградная Венера. Именно под влиянием этой планеты они захотят вернуть чувства, оставшиеся в прошлом. Перед тем как вернуть бывшего партнера, представители данного созвездия все хорошо проанализируют, взвесив все за и против. И только тогда Львы смогут понять, что страсть никуда не исчезла и для полного счастья им не хватает второй половинки.

Представители этого знака часто в своих партнерах видят себя, поэтому неудивительно, что они не могут их так просто отпустить и при любом удобном случае пытаются вернуть обратно. К тому же в последнее время Львы все чаще стремятся к тому, чтобы наладить в своей жизни стабильность и баланс. А долгосрочные отношения — это как раз то, чего так не хватало знаку зодиака, сообщается на портале Rsute.

Многие астрологи уверены, что парад планет влияет на судьбы человечества. «Вечерняя Москва» узнала, как это явление может сказаться на нас. В судьбах людей сконцентрированная энергия планет проявляется по-разному.

Гороскопы Прогнозы Отношения Астрология
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Мнение большинства имеет вес: как понять, какие сериалы стали популярными

Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Спортивный дух важнее денег: в нынешних реалиях российский спорт должен научиться драться

Максим Кронгауз
Максим Кронгауз

Найдем аналоги иностранных слов: стоит ли россиянам отказываться от заимствований

Никита Миронов
Никита Миронов

Новые носки не купишь — пойдет в дырявых: надо ли дарить мужчинам подарки на 23 февраля

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Обещать — и не жениться: почему число женщин, обманутых «жиголо из Тиндера», перевалило за полсотни

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессистемный набор: Евросоюз готовит уже десятый пакет санкций против России

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Беседа для галочки просто бесполезна: нужны ли родителям школьников «Разговоры о важном»

Все мнения
О проекте