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Журналист Newsweek Майерс: Украину в 2023 году ждут невиданные ранее бедствия

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Журналист Newsweek Майерс: Украину в 2023 году ждут невиданные ранее бедствия
Фото: shutterstock

Текущий год сулит Украине бедствия, каких она не видела прежде. Об этом заявил обозреватель издания Newsweek Стивен Майерс.

— Грядущий год конфликта будет намного более разрушительным для Украины, чем мы когда-либо видели. РФ не станет прислушиваться к сомнительным предложениям о переговорах, которые основаны на требованиях, игнорирующих факторы, спровоцировавшие этот конфликт, — написал он.

Также обозреватель добавил, что Вооруженные силы Украины испытывают серьезную нехватку боеприпасов, а батареи Patriot, танки M1 Abrams и истребители F-16, обещанные Киеву Западом, вряд ли когда-нибудь окажутся на территории республики. Майерс отметил, что Америка не отправит ВСУ технику, управлять которой могут только солдаты США, потому что их ждет гибель от российских ударов по прибытии на место.

Автор статьи высказался, что Штаты предпочли «подливать масла в огонь» вместо того, чтобы предпринять попытки закончить конфликт.

Украина находится в очень шатком положении из-за серьезных проблем, с которыми столкнулись Соединенные Штаты и европейские страны. Об этом сообщается в статье издания Economist.

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