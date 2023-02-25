Традиционная русская ярмарка пройдет на фестивальных площадках «Московской Масленицы»

Фото: Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

Москва, Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького Карта всех событий

На площадках фестиваля «Московская Масленица» пройдет традиционная русская ярмарка, где горожане смогут познакомиться с работами опытных мастеров и приобрести необычные сувениры. Об этом сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны» в субботу, 25 февраля.

Так, на фестивальной площадке в Парке Горького можно приобрести в подарок живописные миниатюры на дереве. Также посетители фестиваля смогут присмотреть посуду для масленичных застолий и семейных чаепитий с блинами.

Кроме того, москвичам стоит обратить особое внимание на продукцию пасек, представленную на улице Теплый Стан и на бульварной зоне 16-го микрорайона Крюкова в Зеленограде. Жителям и гостям столицы выпала возможность выбрать мед на все случаи жизни: богатый глюкозой донниковый, целебный липовый, укрепляющий организм гречишный и многие другие.

Полутвердые сыры из коровьего молока, сладости из козьего и сливочную помадку можно присмотреть на Вешняковской улице. Для дома и друзей здесь также будет представлен выбор авторских изделий из дерева и эпоксидной смолы.

Фото: Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

Помимо этого, жителям столицы рассказали, как будут проходить кулинарные и творческие мастер-классы на площадках фестиваля «Московская Масленица» во время праздников. Посетители смогут примерить на себе профессию гончара и сделать оригинальные игрушки из глины.