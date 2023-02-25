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В Москве закончился ремонт путевых стен на семи станциях метро

Никита Худяков
Город
В Москве закончился ремонт путевых стен на семи станциях метро
Фото: Telegram / Дептранс Москвы

В столице завершился ремонт путевых стен на семи станциях метро: «Водный стадион», «Молодежная», «Таганская», «Новые Черемушки», «Речной вокзал», «Спортивная» и «Волгоградский проспект». Об этом в субботу, 25 февраля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Всего заменили больше 9000 квадратных метров облицовки — это больше, чем площадь футбольного поля. А еще мы обновили своды над платформами. Работы проводились ночью, чтобы не мешать пассажирам, — говорится в сообщении.

Также специалисты очистили декоративные элементы станций. Так, на «Волгоградском проспекте» было восстановлено панно, посвященное Сталинградской битве, а на «Таганской» — панно на тему освоения космоса, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

На данный момент продолжается активная работа по обустройству тоннеля на закрытом участке Замоскворецкой линии метро от станции «Царицыно» до «Кантемировской». Специалисты, как уточняется, ведут работы в круглосуточном режиме.

Для горожан на закрытом участке курсируют бесплатные автобусы КМ. Зачем нужен ремонт и какими маршрутами пользоваться столичным жителям в период закрытия участка — в материале «Вечерней Москвы».

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