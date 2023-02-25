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Новые информационные плакаты появились на автостанциях и автовокзалах Москвы

Никита Худяков
Город
Новые информационные плакаты появились на автостанциях и автовокзалах Москвы
Фото: пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

В столице появились новые информационные плакаты для пассажиров на автостанциях и автовокзалах. Об этом в субботу, 25 февраля, сообщил Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

На автостанциях и автовокзалах города было обновлено свыше 900 стикеров с информацией для пассажиров. Теперь сведения, размещенные на наклейках и плакатах, стали понятнее, заметнее и доступнее.

Кроме того, все стикеры были выполнены в едином информационном стиле и адаптированы специально для пассажиров автостанций и автовокзалов, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также на всех автостанциях и автовокзалах столицы установили маячки для маломобильных пассажиров. Помимо этого, в системе столичного транспорта для таких горожан предусмотрены низкорасположенные кассы и телефоны, пандусы, лифты и подъемники, специально оборудованные туалеты, указатели со шрифтом Брайля.

В 2023 году в столичном метрополитене обучат больше собак-проводников — обучение предстоит пройти 60 собакам. В частности, их научат проводить незрячего пассажира через двери вестибюлей, к эскалаторам или лифтам. Также кинологи обучают собак правильно передвигаться по платформе, быстро заходить в вагон поезда и выходить обратно на нужных станциях.

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