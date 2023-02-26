Полянский рассказал, как Запад заставлял другие страны голосовать в ГА ООН

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Запад «выкручивал руки» странам при голосовании по антироссийской резолюции Генеральной ассамблеи ООН на этой неделе, заявил первый заместитель постоянного председателя России при ООН Дмитрий Полянский.

Методы достижения результата при этом дипломат назвал «ковбойскими». По его словам, коллеги по ООН из разных стран жаловались российской делегации на западных коллег. Об этом зампостпреда написал на своем канале в Telegram

Полянский подчеркнул, что за почти сорок минут до обеденного перерыва заседание прервалось и продолжилось только через два часа. Все это время они пытались убедить другие делегации проголосовать за нужный им результат. Дипломат уточнил, что происходило это «с подачи» председателя Генассамблеи Чабы Кереши.

Накануне постоянный представитель России при ООН Василий Небензя и первый зампостпреда Дмитрий Полянский покинули заседание Совета Безопасности перед выступлениями представителей Европейского союза по украинскому вопросу.