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Небензя и Полянский покинули зал Совбеза ООН перед выступлением ряда представителей Евросоюза

Юлия Курганова
В мире
Небензя и Полянский покинули зал Совбеза ООН перед выступлением ряда представителей Евросоюза
Фото: twitter/RussiaUN

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя и первый зампостпреда Дмитрий Полянский покинули заседание Совета безопасности перед выступлениями представителей Европейского союза по украинскому вопросу.

Выступая на заседании, Небензя отметил беспрецедентное число делегаций, которые были приглашены для участия.

— 12 стран Евросоюза вдобавок к высокому представителю Жозепу Боррелю. Очевидно, что все эти страны, выступающие с единой общеесовской позиции, продиктованной Брюсселем, никакой «добавленной стоимости» дискуссии не принесут, — заявил он.

По его мнению, такой подход девальвирует ее ценность и наносит удар репутации Совбеза.

После выхода российских дипломатов на заседании выступили Боррель, представители Словакии и Румынии. Еще предстоят выступления Италии, Нидерландов, Чехии, Испании, Латвии, Венгрии, Польши, ФРГ, Молдавии и других, передает РИА Новости.

23 февраля Генассамблея ООН приняла подготовленную странами Запада антироссийскую резолюцию о «принципах, лежащих в основе всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине». За этот документ проголосовало 141 государство, 7 были против, 32 воздержались.

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