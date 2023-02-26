«Такая же схема на почте»: экс-сотрудник аэропорта объяснил, почему грузчики швыряют багаж пассажиров

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В Сети часто появляются видео с грузчиками из аэропорта, которые небрежно обращаются с багажом пассажиров — швыряют в транспортировочную машину, роняют на землю. «Вечерняя Москва» решила узнать, почему таки случаи не редкость в аэропортах.

По словам бывшего сотрудника грузового комплекса одного из столичных аэропортов Владимира Ковалева, при высоком пассажиропотоке на территории воздушной гавани разбирать багаж времени нет:

— Особенно это касается крупных международных аэропортов. Неважно, о какой стране мира мы говорим. Грузить багаж, когда идет наплыв, нужно быстро, нет времени на рассусоливание с каждой конкретно взятой сумкой. Уцелеет ли чемодан или нет, во многом зависит от его качества, материала и веса багажа.

Эксперт отметил, что когда расторопность в работе стоит на первом месте, то говорить об аккуратности не приходится:

— Такая же схема работы в почтовых отделениях. Там точно также со скоростью ветра грузят бандероли. И если вы вздумали отправиться что-то хрупкое либо не позаботились о сохранности материала, упаковав его кое-как, приготовьтесь морально к тому, что адресат получит разбитый хлам в коробке, а не условную чашечку или сувенир.

Облегчить работу сотрудников грузового отдела аэропортов могут сами пассажиры, считает Ковалев:

— Не нужно забивать чемодан до максимально разрешенной массы, лучше распределить вещи равномерно в разных сумках. Вся погрузочная работа ведется людьми, а не машинами, поэтому, когда попадается чемодан весом от 20–30 килограмм, то аккуратности ждать не нужно. Такой тяжелый элемент нужно в течение нескольких секунд поднять и перекинуть в грузовую машину.

Специалист порекомендовал класть хрупкие предметы в центр чемодана, обложив его мягкими вещами. При выборе самой сумки предпочтение нужно отдавать той, где сменная ручка и плотный корпус:

— Кстати, ручка считается самым уязвимым элементом, который чаще всего ломается при транспортировке. Запомните! Чем больше вещей в чемодане, тем больше нагрузка на корпус и ручки, за которые нужно поднимать его.

Ковалев добавил, что очень тяжелый груз сотрудники просто швыряют, чтобы поскорее его транспортировать и избавиться от него. В заключение он подчеркнул, что по такой схеме работают все аэропорты мира.