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Четыре автомобиля столкнулись на улице Лобачевского

Евгений Силаев
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Четыре автомобиля столкнулись на улице Лобачевского
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Москва, улица Лобачевского Карта всех событий

На улице Лобачевского произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Отмечается, что в результате инцидента пострадавших нет. Подробности и причины аварии не уточняются.

26 февраля в Лефортовском тоннеле бетономешалка столкнулась с другим автомобилем, после чего опрокинулась на бок. Из-за аварии была огорожена проезжая часть.

В результате ДТП движение по внешней стороне ТТК было полностью перекрыто. Также был перекрыт съезд с шоссе Энтузиастов на внешнюю сторону ТТК.

Прокуратура ЮВАО взяла на контроль установление обстоятельств ДТП в Лефортовском тоннеле и соблюдение прав участников аварии.

Также устанавливаются виновники аварии и пострадавшие в результате ДТП. Вечером 26 февраля движение в тоннеле было восстановлено.

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