Четыре автомобиля столкнулись на улице Лобачевского
На улице Лобачевского произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.
Отмечается, что в результате инцидента пострадавших нет. Подробности и причины аварии не уточняются.
26 февраля в Лефортовском тоннеле бетономешалка столкнулась с другим автомобилем, после чего опрокинулась на бок. Из-за аварии была огорожена проезжая часть.
В результате ДТП движение по внешней стороне ТТК было полностью перекрыто. Также был перекрыт съезд с шоссе Энтузиастов на внешнюю сторону ТТК.
Прокуратура ЮВАО взяла на контроль установление обстоятельств ДТП в Лефортовском тоннеле и соблюдение прав участников аварии.
Также устанавливаются виновники аварии и пострадавшие в результате ДТП. Вечером 26 февраля движение в тоннеле было восстановлено.