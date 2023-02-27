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«Врачи пока оставляют в больнице»: Гладков рассказал о своем состоянии после госпитализации

Лейла Алиева
Общество
«Врачи пока оставляют в больнице»: Гладков рассказал о своем состоянии после госпитализации
Фото: belregion.ru

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков остается в больнице, однако его состояние улучшилось. Об этом он рассказал в понедельник, 27 февраля.

— Мне намного лучше, но врачи еще пока оставляют в больнице. Решил с ними не спорить. Сегодня, как и всегда, в прямом эфире на моих страницах в ВК и ОК в 9:00 пройдет еженедельное оперативное совещание правительства Белгородской области, — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Губернатор был госпитализирован с пищевым отравлением 24 февраля. Его состояние оценивалось на уровне средней степени тяжести. Гладков подтвердил данную информацию и добавил, что ему некогда болеть — слишком много работы.

В ноябре прошлого года агентство Associated Press сообщило, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров был доставлен в больницу по прибытии на саммит «Большой двадцатки» (G20) на Бали. В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова выложила видеоролик с главой МИД, где он пожелал западным журналистам, которые распространили ложную информацию, быть честнее и чаще говорить правду. Также он поблагодарил россиян за поддержку внешней политики страны.

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