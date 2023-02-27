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Приметы и советы

Песков заявил, что Запад и Киев способны на провокации в Приднестровье

Араз Салехов
В мире
Песков заявил, что Запад и Киев способны на провокации в Приднестровье
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Западные страны в тандеме с киевским режимом могут устроить провокацию в Приднестровье. Об этом в понедельник, 27 февраля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Мы знаем, что как наши оппоненты в украинском режиме, в киевском режиме, так и в европейских странах способны на различного рода провокации, — отметил он.

При этом российские власти обладают достаточным количеством информации по этому вопросу, цитирует Пескова РИА Новости.

В минувший четверг, 23 февраля, Минобороны сообщило о готовящемся вторжении украинских войск на территорию Приднестровья. По информации ведомства, вторжение ВСУ в непризнанное государство будет проведено в ответ на якобы наступление российской армии с территории ПМР.

На следующий день, 24 февраля, МИД России предостерег НАТО и Украину от провокаций в Приднестровье. Так, в случае необходимости армия России непременно обеспечит защиту россиян.

Накануне председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинские войска перемещаются к границам непризнанной республики.

Украина Дмитрий Песков Россия Приднестровье Европа
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