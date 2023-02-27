Визажисты назвали четыре ошибки в макияже, которые старят

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Макияж призван подчеркивать достоинства и скрывать недостатки внешности, однако неумело сделанный макияж может состарить, пишет американское издание She Finds. Визажисты назвали распространенные ошибки и раскрыли приемы, помогающие выглядеть свежо и молодо.

Ошибка № 1: плотный тональный крем

С возрастом кожа теряет эластичность и вырабатывает меньше жира, рассказала визажист Мэнди Брайс. Использование плотного тонального крема с матовым финишем только привлечет внимание к морщинам и шелушениям. Вместо этого специалист посоветовала использовать тональную основу кремовой или сывороточной текстуры с ухаживающими, увлажняющими компонентами в составе. Также важный этап в макияже — подготовка кожи к нанесению основы: нужно хорошо очистить лицо и увлажнить.

Если кожа сухая, то не стоит использовать пудру в качестве завершающего шага. По словам специалиста, она также может лишь привлечь внимание к возрастным изменениям.

Ошибка № 2: слишком много румян

Обилие румян на щеках сделают макияж неестественным и вульгарным, предупредила визажист Мэри Винкенвердер. Их следует наносить пушистой кистью из мягкой щетины, например, кабуки.

— Когда слишком много пигмента попадает на кисть, а затем на лицо, цвет распределяется неравномерно, — пояснила эксперт.

Чтобы избежать этого, опустив кисть в банку с румянами, нужно обязательно стряхнуть излишки.

Другая ошибка — выбор неверного цвета румян. Слишком яркие цвета не подходят для повседневных образов.

Ошибка № 3: подводка на нижнем веке

Неправильное использование подводки для глаз может подчеркнуть темные круги под глазами и «гусиные лапки». Визажист Виктория Дипьетро посоветовала не наносить подводку на нижнее веко под ресницы. Стоит очерчивать только контур верхнего века и уголка глаза.

Специалист также посоветовала попробовать прокрасить белым карандашом слизистую нижнего и верхнего века. Такой прием помогает распахнуть глаза и освежить взгляд.

Ошибка № 4: слишком много блеска

Важно соблюдать умеренность в использовании шиммеров и хайлайтеров. Слишком сильное мерцание, будь то блестящие румяна, бронзатор, контур, хайлайтер или тени для век, только подчеркнет заломы и морщинки на коже, предостерегла визажист Наташа Мур.

Небольшое мерцание всего в нескольких местах, например, в верхней части скул и под бровями освежит образ. В остальном эксперт посоветовала выбирать кремовые увлажняющие продукты с матовым покрытием.