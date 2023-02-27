Путин назначил Грибакова помощником секретаря Совета безопасности России

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Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Грибакова помощником секретаря Совета Безопасности РФ. Соответствующий документ был опубликован в понедельник, 27 февраля, на официальном портале правовой информации.

— Назначить Грибакова Дмитрия Геннадьевича помощником Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации, — говорится в тексте указа.

1 февраля Владимир Путин подписал указ, в рамках которого Юрий Аверьянов освобождается от должности первого заместителя секретаря Совета безопасности России. Как сообщили во фракции «Единая Россия», он теперь будет занимать должность помощника председателя партии.

Позже президент России назначил на пост первого замсекретаря Совбеза Рашида Нургалиева. Он занимал пост заместителя секретаря Совета безопасности с 2012 года. Его место занял Алексей Шевцов.

Помимо этого, российский лидер назначил послом России на Кубе Виктора Коронелли, при этом освободив от обязанностей Андрея Гуськова. Соответствующий указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.