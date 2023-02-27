Подарки детей на 23 Февраля растрогали Сергея Лазарева

Фото: Youtube / FAMETIME TV

Певец Сергей Лазарев показал подарки, которые ему сделали его дети Никита и Анна на День защитника Отечества. Старания наследников смогли растрогать артиста.

— У меня тут целый подоконник подарков и поделок, — написал Лазарев в личном блоге.

Восьмилетний Никита подарил звездному отцу его портрет. Ребенок изобразил исполнителя бородатым лопоухим мужчиной. Четырехлетняя Анна в свою очередь подарила отцу раскрашенную варежку. Помимо этого, дети презентовали отцу множество оригами и фигурок из пластилина.

13 февраля Сергей Лазарев появился на премии Big Love Show в сопровождении девушки. Спутницей исполнителя оказалась его коллега Ева Власова. Перформанс артиста заставил поклонников с новой силой обсуждать его личную жизнь.

В конце прошлого года певец рассказал, что не считает нужным приводить на выступления своих детей. По его словам, он в детском возрасте посещал концерты или участвовал в шоу исключительно по собственному желанию.