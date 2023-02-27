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Мосгортранс выделил 40 автобусов для компенсационного маршрута у станций Сокольнической линии

Евгений Белоусов
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Мосгортранс выделил 40 автобусов для компенсационного маршрута у станций Сокольнической линии
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Москва, метро Спортивная Карта всех событий

Мосгортранс выделил 40 автобусов для компенсационного маршрута от метро «Парк культуры» до метро «Университет» с остановками у станций метро «Фрунзенская» и «Спортивная», где произошел пожар. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Просим также пользоваться МЦК и другими маршрутами наземного транспорта, — говорится в сообщении.

Мосгортранс выделил 40 автобусов для компенсационного маршрута у станций Сокольнической линии Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Так, автобус 138 дублирует маршрут метро между станциями «Парк культуры» и «Университет» по Комсомольскому проспекту. До «Проспекта Вернадского» и далее на юго-запад можно проехать через Большую кольцевую линию метро, говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

О задымлении на «Спортивной» стало известно вечером 27 февраля. В связи с этим станцию закрыли для пассажиров. Их призвали пользоваться услугами наземного транспорта и МЦК в районе происшествия.

В МЧС сообщили о ликвидации возгорания, которое произошло под одним из вагонов поезда. Все пассажиры со станции были эвакуированы силами сотрудников московской подземки.

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