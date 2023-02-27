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«Автодор» предоставит скидки, застрявшим на трассе М11 в Новгородской области гражданам

Евгений Силаев
Общество
«Автодор» предоставит скидки, застрявшим на трассе М11 в Новгородской области гражданам
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Водители, застрявшие на трассе М11 «Нева» в Новгородской области, получат скидку на проезд по платным дорогам. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщили в пресс-службе госкомпании «Автодор».

— Учитывая чрезвычайные обстоятельства, принято решение о начислении 12 тысяч баллов по программе лояльности тем пользователям, кто застрял в заторе из-за ДТП на М11 «Нева» в Новгородской области. Пользователи с транспондером Т-pass получат баллы автоматически, — говорится в заявлении «Автодора».

Пользователи, у которых нет транспондера T-pass, смогут приобрести его со скидкой 50 процентов, подчеркнули в компании. Также они получат бонусные баллы, которые можно обменять на скидку в течение двух лет.

26 февраля на 504-м километре трассы М11 «Нева» из-за сильного гололеда произошла авария. Объезд участка ДТП был возможен с 545-го километра трассы М11 «Нева» по дороге федерального значения М10 «Россия».

Для водителей организовали пункты обогрева. Число попавших в ДТП автомобилей достигло 41. В результате происшествия один человек погиб, еще пятеро госпитализированы.

Позже движение частично восстановили. Трасса стала доступна для водителей, следующих из Москвы. В тот же день Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту аварии.

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