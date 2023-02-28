Капитальный ремонт начался в центре госуслуг «Мои документы» на Смоленском бульваре

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Москва, Смоленский бульвар, 24с1 Карта всех событий

В центре госуслуг «Мои документы» на Смоленском бульваре начался капитальный ремонт. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщил заместитель руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы Алексей Васютин.

— Сейчас в помещении демонтируют старую облицовку стен, полов и потолков, а также инженерные и электрические системы. Затем проведут зонирование помещений, что обеспечит достаточную для эвакуации ширину проходов, соответствующую нормативам пожарной безопасности, — рассказал он.

В здании заменят системы вентиляции, кондиционирования и холодного водоснабжения, обустроят новую систему отопления и обновят систему электроснабжения. Кроме того, специалисты модернизируют системы видеонаблюдения, а также управления и оповещения эвакуацией. На каждом этаже будут располагаться комфортные пространства для ожидания.

По словам заместителя директора по инфраструктуре и безопасности центров госуслуг Москвы Анастасии Паниной, офис будет усовершенствован для более комфортного передвижения и пребывания маломобильных граждан, а также для посетителей с детьми. Завершить капитальный ремонт планируется в четвертом квартале нынешнего года, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что специалисты завершили капитальный ремонт квадратного дома в Басманном районе Москвы. После восстановления оригинальная постройка получила вторую жизнь.