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Украина перебрасывает в населенный пункт Часов Яр в районе Артемовска вооружение, технику и личный состав, прошедший обучение в Европе на полигонах НАТО. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщил военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

— Выявлено прибытие около 30 единиц легкобронированной колесной и гусеничной техники. Порядка 350 обученных военнослужащих рядового состава и до 15 офицеров, скорее всего, прошедших обучение на полигонах НАТО, — рассказал он.

По словам Марочко, личный состав противника отличается высокой мотивацией и дисциплиной, передает РИА Новости.

7 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обстановка на Артемовском направлении остается постоянно сложной.

В свою очередь врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин отметил, что российская армия держит под огневым контролем практически все подъезды к Артемовску. По его словам, Вооруженные силы Украины продолжают переброску резервов на данное направление.

Пушилин также сообщил, что украинские войска могут попасть в окружение российской армии в Артемовске. По его словам, продвижение российских войск создает «удачные обстоятельства для окружения противника и сжатия кольца».