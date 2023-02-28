СМИ: Беспилотники ВСУ пытались атаковать российскую нефтебазу в Туапсе

Фото: president.gov.ua

Два беспилотника Вооруженных сил Украины пытались атаковать нефтебазу в Туапсе. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным СМИ, украинские беспилотники были начинены взрывчаткой. Они пытались атаковать нефтебазу, но взрывчатка взорвалась в ста метрах от нефтехранилища. Уточняется, что пострадавших в инциденте нет.

Предварительно, взрыв повредил здание бойлерной. Рядом с ней было найдено две воронки глубиной около полутора метров. Кроме того, на территории нефтебазы в хозпостройке после случившегося возник пожар, который удалось потушить менее чем за час, сообщает Shot.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на территории города Белгорода обнаружили обломки сразу трех беспилотных летательных аппаратов. Он уточнил, что никто не пострадал.

Кроме того, губернатор Севастополя Михаил Развожаев недавно сообщил, что над морем в Севастополе сбили два беспилотника украинской армии. Позже он рассказал подробности атаки украинских беспилотников. По его словам, помимо двух сбитых объектов ВСУ вблизи Севастополя, системы ПВО России также отразили атаку нескольких БПЛА в акватории — в зоне Крыма.