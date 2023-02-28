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Более 22 тысяч человек посетили каток на Северном речном вокзале в этом сезоне

Никита Худяков
Город
Более 22 тысяч человек посетили каток на Северном речном вокзале в этом сезоне
Фото: Telegram / Дептранс Москвы
Москва, парк Северного речного вокзала Карта всех событий

В текущем сезоне бесплатный каток на главной площади Северного речного вокзала посетили больше 22 тысяч человек. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— Мы развиваем территорию Северного речного вокзала, чтобы там было интересно отдыхать в любое время года. В этом сезоне большой популярностью пользовался бесплатный каток на главной площади, гостями стали больше 22 тысяч человек, — сказал Ликсутов.

В этом сезоне на катке проходили ледовые шоу, мастер-классы от профессиональных спортсменов и выступления артистов проекта «Музыка в метро». Также на льду отмечали Татьянин день, Масленицу и другие праздники, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Недавно напротив Музея городского хозяйства Москвы на ВДНХ, в парке Северного речного вокзала и в парке Победы на Поклонной горе открылись фотовыставки о зимних видах спорта.

Северный речной вокзал Москва Катки
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