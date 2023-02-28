Полиция задержала мужчину, искавшего в лесу тайник с наркотиками

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Московская область, городской округ Люберцы, деревня Лукьяновка Карта всех событий

В Подмосковье полиция задержала мужчину, который ходил по лесу и искал тайник с наркотиками. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова во вторник, 28 февраля.

По ее словам, инцидент произошел в лесу у деревни Лукьяновка в Люберецком районе. 35-летний житель Орловской области прибыл на место для поиска тайника с наркотиками. Злоумышленник планировал позже перепродать запрещенные вещества.

В момент поисков мужчину заметили и задержали сотрудники правоохранительных органов. По данным из телефона подозреваемого полицейские обнаружили закладку и изъяли из нее пакет, в котором находились 500 граммов мефедрона.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств». Фигуранта заключили под стражу.

Также во вторник, 28 февраля, стало известно о том, что сотрудники правоохранительных органов раскрыли деятельность крупной преступной группы, занимавшейся торговлей запрещенными веществами. Задержания произошли в четырех регионах страны. Во время обысков были изъяты более 130 килограммов наркотиков.