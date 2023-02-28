Песков заявил, что на коллегии ФСБ с участием Путина состоится серьезный разговор

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

На коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ) с участием президента России Владимира Путина предстоит серьезный разговор. Об этом во вторник, 28 февраля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Значение службы (ФСБ) в текущем моменте трудно переоценить, поэтому будет серьезный разговор, — сказал он.

Во время коллегии российский лидер сначала выступит в открытом формате, чуть позже он присоединится к мероприятию в закрытом режиме совместно с директором ФСБ Александром Бортниковым. Как сообщает РИА Новости, в ходе коллегии «будут подведены итоги оперативно-служебной деятельности органов ФСБ в 2022 году и определены приоритетные задачи на 2023 год». Предыдущая коллегия ФСБ с участием Путина прошла 24 февраля 2021 года.

Бортников 21 февраля заявил, что Россия не давала гарантий безопасности для президента США Джо Байдена в ходе диалога с американской стороной. По его словам, диалог с американскими коллегами по-прежнему идет. Бортников заявил, что США действительно предупредили российскую сторону о визите Байдена в Киев.

Накануне президент поздравил военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций с профессиональным праздником. Также Путин выразил благодарность всем солдатам и ветеранам Сил спецопераций за безупречную службу РФ.