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«Бросает пушечное мясо»: читатели Daily Mail предрекли поражение ВСУ после слов Зеленского об Артемовске

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
«Бросает пушечное мясо»: читатели Daily Mail предрекли поражение ВСУ после слов Зеленского об Артемовске
Фото: flickr/european_parliament

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об ухудшающейся ситуации для украинской армии в Артемовске. Читатели британского издания Daily Mail раскритиковали слова украинского лидера, посчитав, что поражение киевского режима уже неизбежно.

— Все кончено. Украина бросает пушечное мясо в Бахмут (украинское название Артемовска — прим. «ВМ»), не заботясь о жизнях солдат... В этом виноват Зеленский, — сказал Denn.

Пользователь Mandatesheep в свою очередь заявил, что украинское государство проиграет в этом конфликте, несмотря на поставки западного вооружения. По мнению читателей, «актер Зеленский» должен признать поражение, пока не погибло еще больше людей, сообщает издание.

Военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко 28 февраля заявил, что Украина перебрасывает в населенный пункт Часов Яр в районе Артемовска вооружение, технику и личный состав, прошедший обучение в Европе на полигонах НАТО. По его словам, личный состав противника отличается высокой мотивацией и дисциплиной.

В минувший понедельник, 28 февраля, командир ВСУ с позывным «Мадьяр» заявил о тяжелой для украинской армии ситуации по всем направлениям около Артемовска. Он сообщил, что украинские войска не имеют в Артемовске необходимого для наступления количества вооружений.

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