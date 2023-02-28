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Президент Украины Владимир Зеленский заявил об ухудшающейся ситуации для украинской армии в Артемовске. Читатели британского издания Daily Mail раскритиковали слова украинского лидера, посчитав, что поражение киевского режима уже неизбежно.

— Все кончено. Украина бросает пушечное мясо в Бахмут (украинское название Артемовска — прим. «ВМ»), не заботясь о жизнях солдат... В этом виноват Зеленский, — сказал Denn.

Пользователь Mandatesheep в свою очередь заявил, что украинское государство проиграет в этом конфликте, несмотря на поставки западного вооружения. По мнению читателей, «актер Зеленский» должен признать поражение, пока не погибло еще больше людей, сообщает издание.

Военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко 28 февраля заявил, что Украина перебрасывает в населенный пункт Часов Яр в районе Артемовска вооружение, технику и личный состав, прошедший обучение в Европе на полигонах НАТО. По его словам, личный состав противника отличается высокой мотивацией и дисциплиной.

В минувший понедельник, 28 февраля, командир ВСУ с позывным «Мадьяр» заявил о тяжелой для украинской армии ситуации по всем направлениям около Артемовска. Он сообщил, что украинские войска не имеют в Артемовске необходимого для наступления количества вооружений.