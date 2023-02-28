Фасад дома на западе Москвы выполнят в терракотовом цвете в форме ступеней

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Москва, Мосфильмовская улица Карта всех событий

Фасад одного из домов нового жилого комплекса в районе Раменки выполнят в терракотовом цвете в форме ступеней. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

— Один из фасадов будет выполнен в форме ступеней, напоминающих каскад водопада, а скругленные углы, бесшовное остекление, горизонтальные деки, природный цвет фасадов и видовые стеклянные террасы усилят это впечатление, — заявил он.

По словам Кузнецова, сам проект ЖК разработан японским бюро Nikken Sekkel. Комплекс будет состоять из двух зданий. В первом предусмотрено 277 квартир. Оно будет достигать 99 метров в высоту. Второе — высотой 40 метров на 152 квартиры, передает агентство городских новостей «Москва».

Помимо этого, специалисты завершили разработку котлована, на месте которого будет возведено здание бизнес-центра в районе Хорошево-Мневники. Объект строится в рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда. После ввода объекта в эксплуатацию здесь будет создано почти 1,7 тысячи рабочих мест.