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Кличко сообщил о крупном пожаре в Киеве

Евгений Белоусов
В мире
Кличко сообщил о крупном пожаре в Киеве
Фото: Unsplash

В Голосеевском районе Киева, где недавно прогремел взрыв, начался крупный пожар. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

По его словам, сейчас на месте пожара взрываются кислородные баллоны. Кроме того, известно об одном пострадавшем, передает РИА Новости.

До этого украинские СМИ сообщили о прогремевшем в Голосеевском районе взрыве. Воздушная тревога в городе не объявлялась. Пока неизвестно, стал ли пожар последствием или причиной взрывов кислородных баллонов.

Утром 10 февраля воздушную тревогу объявили во всех областях Украины. Она началась в 08:27 по местному времени (09:27 по московскому). Первым регионом, где была объявлена тревога, стал Киев.

Кроме того, в Шепетовском районе Хмельницкой области оказался поврежденным объект критической инфраструктуры. По словам главы областной военной администрации Сергея Гамалия, пожар был ликвидирован, в результате него никто не пострадал.

Также в начале февраля были слышны взрывы в городе Очакове в Николаевской области Украины. Горожан призвали оставаться в укрытиях, однако какой-либо подробной информации о случившемся не поступало.

Украина Взрывы Виталий Кличко Киев Пожары
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