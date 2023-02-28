В Госдуме рассказали о попытках России сохранить дружеские отношения с НАТО
Россия до последнего старалась сохранить с Североатлантическим альянсом дружеские отношения, однако попытки ни к чему не привели. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.
— Начнем с того, что НАТО и создан был для того, чтобы сдерживать СССР, прямым наследником которого является Россия, — заявил он.
Все попытки российской стороны нормализовать отношения с НАТО ни к чему не привели, подчеркнул Журавлев. Альянс с самого начала, считает политик, внес Россию в список своих главных врагов.
Из-за всего этого страна и была вынуждена начать в феврале прошлого года специальную военную операцию на Украине, передают слова Журавлева «Известия».
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в отношениях Североатлантического альянса и России в текущей ситуации уже нет дороги назад. Он призвал продолжать активно поддерживать Украину.
Политолог Сергей Марков рассказал «Вечерней Москве», что в Европе и США не хотят прямой конфронтации с Россией. Главная цель НАТО — вести войну чужими руками.