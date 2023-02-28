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В Госдуме рассказали о попытках России сохранить дружеские отношения с НАТО

Евгений Белоусов
В мире
В Госдуме рассказали о попытках России сохранить дружеские отношения с НАТО
Фото: Пресс-служба Госдумы

Россия до последнего старалась сохранить с Североатлантическим альянсом дружеские отношения, однако попытки ни к чему не привели. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

— Начнем с того, что НАТО и создан был для того, чтобы сдерживать СССР, прямым наследником которого является Россия, — заявил он.

Все попытки российской стороны нормализовать отношения с НАТО ни к чему не привели, подчеркнул Журавлев. Альянс с самого начала, считает политик, внес Россию в список своих главных врагов.

Из-за всего этого страна и была вынуждена начать в феврале прошлого года специальную военную операцию на Украине, передают слова Журавлева «Известия».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в отношениях Североатлантического альянса и России в текущей ситуации уже нет дороги назад. Он призвал продолжать активно поддерживать Украину.

Политолог Сергей Марков рассказал «Вечерней Москве», что в Европе и США не хотят прямой конфронтации с Россией. Главная цель НАТО — вести войну чужими руками.

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