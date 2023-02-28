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Блинкен более 10 раз обвинил Россию в агрессии во время пресс-конференции

Евгений Силаев
В мире
Блинкен более 10 раз обвинил Россию в агрессии во время пресс-конференции
Фото: flickr/statephotos

Госсекретарь США Энтони Блинкен более 10 раз обвинил Россию в агрессии против Украины. Заявления политик сделал во вторник, 28 февраля, во время своей пресс-конференции в Астане.

Выступление госсекретарь начал со слов об уважении к суверенитету Казахстана на фоне якобы «полномасштабного вторжения России на Украину». Всего во время общения с журналистами Блинкен более 10 раз произнес слова «агрессия», «вторжение» и «нападение». Кроме того, политик обвинил Россию в нарушении устава ООН, ,передает РИА Новости.

В то же время президент США Джо Байден только четыре раза упомянул российского лидера Владимира Путина в своей речи перед американским Конгрессом в начале февраля. В 2022 году упоминание России и ее президента произошло 30 раз. Так, количество упоминаний главы РФ вернулось на уровень выступления 2021 года.

20 февраля Энтони Блинкен пригрозил Китаю серьезными последствиями в случае реализации поставок оружия в Россию. Подробности возможных санкций в отношении Пекина госсекретарь США раскрывать не стал.

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