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Приметы и советы

Терапевт Чернышова назвала неожиданные причины одышки у пожилых людей

Юлия Курганова
Общество
Терапевт Чернышова назвала неожиданные причины одышки у пожилых людей
Фото: Pixabay

Одышка у пожилых людей может указывать на сердечную недостаточность, проблемы с легкими и другие недуги. Об этом сообщила врач-терапевт Надежда Чернышова.

— Одышка у пожилых может свидетельствовать о проблемах с дыхательной или сердечно-сосудистой системой. То есть она может быть признаком сердечной недостаточности или заболеваний легких или бронхов, — рассказала она «Москве 24».

Также, по ее словам, такой симптом бывает и при анемии. Когда низкий уровень гемоглобина в крови, это тоже проявляется одышкой при незначительной физической нагрузке, отметила терапевт.

Поскольку причин у одышки может быть несколько, при ее появлении Чернышова порекомендовала обратиться к врачу. Он поможет выяснить, с чем связан дискомфорт.

При этом одышка не всегда говорит о патологических процессах. Иногда она может появляться у здоровых людей при физической нагрузке.

— Одышка может быть физиологической, если при нормальном состоянии здоровья человек получает нагрузку, которая превышает его тренированность. Даже когда он идет быстрым шагом или бежит, то рано или поздно дыхание сбивается, и это не считается чем-то патологическим, — сообщила медик.

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