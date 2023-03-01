Байден снова не справился с суфлером во время выступления

Фото: whitehouse

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в очередной раз оконфузился во время публичного выступления. Он допустил сразу две оплошности во время произнесения речи в штате Вирджиния.

Первый раз американский лидер не смог быстро прочитать строчку из телесуфлера, несколько раз путался, а затем и вовсе закатил глаза от бессилия. В зале в этот момент раздался дружный смех.

А потом Байден ошибся в произношении аббревиатуры движения своего политического оппонента и экс-президента США Дональда Трампа. Вместо MAGA («Сделаем Америку снова великой») он сказал «MEGA» (мегареспубликанская), сообщается в Telegram-канале RT.

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Бывший врач Белого дома заявил, что Джо Байден представляет опасность для США. По его мнению, изменения в когнитивных функциях первого лица государства могут привести к полномасштабной войне с РФ и КНР и гибели людей. «Вечерняя Москва» обсудила с психиатром, психотерапевтом Елизаветой Жестковой, может ли быть поведение Байдена опасным для Америки.