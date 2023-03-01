МИД: Через порты Украины могли доставлять радиоактивные материалы

Фото: МИД РФ

Российские власти выражают свое беспокойство из-за возможной провокации киевского режима с использованием радиоактивных материалов, которая может произойти вблизи Приднестровья. Об этом в среду, 1 марта, заявила представитель российского МИД Мария Захарова.

— Ранее Минобороны России привлекало внимание к готовящейся киевским режимом провокации, чтобы обвинить Вооруженные силы РФ в якобы нанесении неизбирательных ударов по радиационно опасным объектам, которые способны привести к утечке радиоактивных веществ и заражению местности, — сказала Захарова.

Украинские власти пытаются создать высокий уровень напряжения близ границ непризнанного государства, цитирует ее сайт МИД.

В минувший четверг, 23 февраля, Минобороны сообщило о готовящемся вторжении украинских войск на территорию Приднестровья. По информации ведомства, вторжение ВСУ в непризнанное государство будет проведено в ответ на якобы наступление российской армии с территории ПМР.

27 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что западные страны в тандеме с киевским режимом могут устроить провокацию в Приднестровье. По его словам, российские власти обладают достаточным количеством информации по этому вопросу.

В тот же день пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк признала сосредоточение украинских войск у границы с Приднестровьем. Подразделения украинской армии, расположенные возле ПМР, адекватны той угрозе, которая якобы может исходить от российской стороны.