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Роскомнадзор из-за деструктивного контента ограничил доступ к фотобанку Shutterstock

Никита Худяков
Общество
Роскомнадзор из-за деструктивного контента ограничил доступ к фотобанку Shutterstock
Фото: Unsplash

Доступ к сайту американского фотобанка Shutterstock ограничен из-за размещения деструктивных материалов. Об этом в среду, 1 марта, сообщила пресс-служба ведомства.

— Роскомнадзор ограничил доступ к сайту фотобанка Shutterstock на основании решения Роспотребнадзора. Ранее на сайте неоднократно размещались деструктивные материалы, в том числе суицидальный и пронаркотический контент, — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что интернет-ресурс может быть разблокирован после удаления запрещенной информации, передает ТАСС.

Роскомнадзор запустил информационную систему «Окулус», которая занимается поиском запрещенного контента в Сети. Она распознает изображения и символы, противоправные сцены и действия, анализирует текст в фото- и видеоматериалах, которые призывают к массовым незаконным действиям и имеют экстремистскую тематику.

В январе этого года Роскомнадзор заблокировал шесть тысяч порнографических материалов с участием несовершеннолетних. Уточняется, что 3966 материалов было удалено в рамках взаимодействия с социальными сетями. Также 1423 материала обнаружили с помощью собственного мониторинга информационного пространства, а 668 материалов ведомству прислали неравнодушные граждане.

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