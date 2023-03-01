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«Я такой, хоть убейте»: Дзюба выразил полную поддержку политике Путина

Араз Салехов
Спорт
«Я такой, хоть убейте»: Дзюба выразил полную поддержку политике Путина
Фото: shutterstock

Нападающий московского клуба «Локомотив» Артем Дзюба заявил, что полностью поддерживает политику президента России Владимира Путина. Об этом футболист рассказал в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

— Я патриот своей страны, я люблю свою страну. В будущем история все рассудит, а сейчас я полностью за президента Путина, верю в то, что мы за правое дело и все будет хорошо. Я такой, хоть убейте, — отметил футболист.

Дзюба в ролике на You-Tube-канале журналиста поддержал политику российского лидера касательно моральных ценностей и устоев.

В начале февраля Дзюба подписал контракт с московским «Локомотивом». Контракт с железнодорожниками рассчитан до конца сезона 2022/2023. Футболист будет выступать под седьмым номером.

В ноябре прошлого года Дзюба разорвал контракт с турецким клубом «Адана Демирспор».

В мае прошлого года Дзюба объявил об уходе из состава петербургского «Зенита». В своем видеосообщении он предстал в образе героя комиксов Дэдпула.

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