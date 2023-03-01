Киберэксперт Степанов рассказал, как узнать об использовании Telegram-аккаунта третьими лицами

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Если вы подозреваете, что в ваш Telegram-аккаунт вошел другой человек, то в первую очередь необходимо обратить внимание на появляющиеся, а затем быстро исчезающие уведомления. Об этом сообщил руководитель направления Центра компетенций по информационной безопасности «Группы Т1» Валерий Степанов.

— Такое возможно, когда пользователь удаляет свое сообщение. Однако если вы зайдете в чат с вашим контактом и увидите, что сообщение уже прочитано, стоит задуматься, — сказал он.

Для получения информации о входе в Telegram можно заглянуть в настройки мессенджера: «Настройки» — «Устройства» — «Активные сеансы». Там мессенджер хранит информацию об устройствах, с которых был совершен вход в аккаунт, цитирует Степанова агентство «Прайм».

18 февраля основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что Telegram превзошел Facebook Messenger* и стал самым популярным облачным приложением в этом сегменте за последние пять лет. По его словам, на сегодняшний день мессенджер уступает только WhatsApp*, однако этот разрыв сокращается на ежегодной основе.

Хакер и эксперт по кибербезопасности Сергей Вакулин в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что на потерю данных в Сети моментально реагируют мошенники. В частности, самыми распространенными методиками для их использования являются спам-рассылка и мошеннические действия. Эксперт рассказал, что может предпринять пользователь в случае утечки своих данных.

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