Сергей Собянин поздравил москвичей с открытием БКЛ

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил горожан с открытием Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена. Соответствующее видеоособщение опубликовано на его личном канале в Telegram.

— Дорогие москвичи, сегодня большое историческое событие для нашего города, для каждого из нас. Мы гордимся московским метро, пользуемся им. Это, по сути, сердце нашего города. И вот сегодня запускается Большая кольцевая линия, которая сделает метро более современным и удобным для каждого из нас. Спасибо огромное за терпение, — сказал мэр.

Также глава города добавил, что вклад в этот проект внес каждый житель Москвы.

В среду, 1 марта, президент России Владимир Путин и Сергей Собянин открыли движение по всей БКЛ. Глава государства поучаствовал в открытии БКЛ в режиме видеоконференции. Российский лидер назвал Большое кольцо очень нужным для города проектом, который был реализован благодаря руководству столицы во главе с мэром Сергеем Собяниным.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал строительство БКЛ в Москве гигантским проектом. Он напомнил, что Большое кольцо станет самым большим подземным кольцом в мире.

Подробнее о том, как выглядят новые станции и где они располагаются, — в материале «Вечерней Москвы».