Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Власти Стамбула заявили о рисках обрушения 90 тысяч зданий при сильном землетрясении

Полина Пашкина
Общество
Власти Стамбула заявили о рисках обрушения 90 тысяч зданий при сильном землетрясении
Фото: Unsplash

В случае если в Стамбуле произойдет сильное землетрясение, в нем могут обрушиться порядка 90 тысяч зданий. Об этом сообщили в мэрии города в среду, 1 марта.

Магнитуда землетрясения, которая принесет столь значительные разрушения, должна быть от 7 и выше. Многие здания в городе являются старыми, кроме того, Стамбул находится на разломе тектонических плит, передает РИА Новости.

В результате землетрясений в юго-восточной части Турции число погибших превысило 44 тысячи человек. Специалисты считают, что после сильного стихийного бедствия в стране будут происходить интенсивные афтершоки в течение двух-трех месяцев.

Огромное количество обломков образовалось в результате серии землетрясений в Турции. По оценкам экспертов программы развития ООН, речь идет о 116–210 миллионах тонн мусора и пепла.

В беседе с «Вечерней Москвой» директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин отметил, что землетрясение в Стамбуле может произойти, однако в регионе наблюдают невысокую сейсмическую активность. Он подчеркнул, что нет каких-либо оснований, которые бы подтверждали скорую вероятность катаклизма.

Землетрясения Турция
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Евросоюз ввел 10-й, юбилейный, пакет антироссийских санкций. Зачем это надо Западу

Елена Аристархова
Елена Аристархова

Спортплощадка вместо гаражей: как меняется Покровское-Стрешнево

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Великий пост — время подвига

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Вопреки худым прогнозам: как изменилась экономика России за последний год

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Доверие России к элите Запада разрушено

Александр Лосото
Александр Лосото

Бюрократизм vs здоровье: кому нужен паспорт врачебного участка

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Мнение большинства имеет вес: как понять, какие сериалы стали популярными

Все мнения
О проекте