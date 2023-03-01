Власти Стамбула заявили о рисках обрушения 90 тысяч зданий при сильном землетрясении

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В случае если в Стамбуле произойдет сильное землетрясение, в нем могут обрушиться порядка 90 тысяч зданий. Об этом сообщили в мэрии города в среду, 1 марта.

Магнитуда землетрясения, которая принесет столь значительные разрушения, должна быть от 7 и выше. Многие здания в городе являются старыми, кроме того, Стамбул находится на разломе тектонических плит, передает РИА Новости.

В результате землетрясений в юго-восточной части Турции число погибших превысило 44 тысячи человек. Специалисты считают, что после сильного стихийного бедствия в стране будут происходить интенсивные афтершоки в течение двух-трех месяцев.

Огромное количество обломков образовалось в результате серии землетрясений в Турции. По оценкам экспертов программы развития ООН, речь идет о 116–210 миллионах тонн мусора и пепла.

В беседе с «Вечерней Москвой» директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин отметил, что землетрясение в Стамбуле может произойти, однако в регионе наблюдают невысокую сейсмическую активность. Он подчеркнул, что нет каких-либо оснований, которые бы подтверждали скорую вероятность катаклизма.